Вылетел из салона: в Киеве произошло "каскадерское" ДТП

В Голосеевском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, авария случилась днем 27 мая на ул. Заболотного, 15. "В результате удара один человек вылетел из салона авто. Его забрала скорая", – сообщил очевидец происшествия.
Судя по фотографиям, удар пришелся в заднюю правую часть одной из легковушек. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, неизвестно.
Удар пришелся в заднюю часть легковушки
В пресс-службе ГУНП в Киеве нашим журналистам сообщили, что столкнулись автомобили Mazda и Renault.
"В результате пострадал пассажир Renault 1993 г. р. Он выпал из салона автомобиля. У мужчины черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Был госпитализирован", – сообщили в ведомстве.
ДТП в Киеве
Один человек получил травмы и был госпитализирован
Причины столкновения пока неизвестны
Место происшествия
Как сообщал OBOZREVATEL, под Житомиром произошло масштабное ДТП с автоцистерной. Во время движения у грузовика лопнуло колесо, после чего водитель врезался в отбойник. Цистерна в результате перевернулась, перекрыв полосы в направлении Киева.
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