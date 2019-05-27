Вылетел из салона: в Киеве произошло "каскадерское" ДТП

В Голосеевском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, авария случилась днем 27 мая на ул. Заболотного, 15. "В результате удара один человек вылетел из салона авто. Его забрала скорая", – сообщил очевидец происшествия.

Судя по фотографиям, удар пришелся в заднюю правую часть одной из легковушек. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, неизвестно.

Удар пришелся в заднюю часть легковушки

В пресс-службе ГУНП в Киеве нашим журналистам сообщили, что столкнулись автомобили Mazda и Renault.

"В результате пострадал пассажир Renault 1993 г. р. Он выпал из салона автомобиля. У мужчины черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Был госпитализирован", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Киеве

Один человек получил травмы и был госпитализирован

Причины столкновения пока неизвестны

Место происшествия

Как сообщал OBOZREVATEL, под Житомиром произошло масштабное ДТП с автоцистерной. Во время движения у грузовика лопнуло колесо, после чего водитель врезался в отбойник. Цистерна в результате перевернулась, перекрыв полосы в направлении Киева.

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