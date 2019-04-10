"Все крушили": возле известного концерт-холла в Киеве произошла массовая драка

В Киеве произошла массовая драка возле концерт-холла Stereo Plaza и погром внутри него.

Инцидент произошел днем 10 апреля на проспекте Лобановского, 119. Детали происшествия сообщили источники OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На микроавтобусе подъехало несколько десятков человек, которые ворвались внутрь и начали все крушить. Затем налетчики разбежались по району", – отметил инсайдер.

В пресс-службе ГУНП в Киеве нашим журналистам подтвердили информацию о нападении на клуб.

"Есть информация, что неизвестные разлили какую-то краску. На место выехали наши группы. Все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.

Еще один анонимный собеседник рассказал, что вначале группа неизвестных молодых людей бросила на территорию Stereo Plaza взрывпакеты.

"Оттуда их начали поливать из шланга. Потом выбежала еще одна группа людей и началась потасовка", – разъяснил источник.

OBOZREVATEL позвонил в Stereo Plaza. Девушка, взявшая трубку, сообщила, что не уполномочена комментировать инцидент. А охрана клуба сообщила, что нападения не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве неизвестные напали на директора одной из плодоовощных баз. В итоге мужчина получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован.

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