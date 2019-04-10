|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

"Все крушили": возле известного концерт-холла в Киеве произошла массовая драка

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве произошла массовая драка возле концерт-холла Stereo Plaza и погром внутри него.

Инцидент произошел днем 10 апреля на проспекте Лобановского, 119. Детали происшествия сообщили источники OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На микроавтобусе подъехало несколько десятков человек, которые ворвались внутрь и начали все крушить. Затем налетчики разбежались по району", – отметил инсайдер.

Новости
Врачи ''кошмарят'' даже детей-инвалидов: что происходит в украинских больницах

В пресс-службе ГУНП в Киеве нашим журналистам подтвердили информацию о нападении на клуб.

"Все крушили": возле известного концерт-холла в Киеве произошла массовая драка

"Есть информация, что неизвестные разлили какую-то краску. На место выехали наши группы. Все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.

Еще один анонимный собеседник рассказал, что вначале группа неизвестных молодых людей бросила на территорию Stereo Plaza взрывпакеты.

"Все крушили": возле известного концерт-холла в Киеве произошла массовая драка

"Оттуда их начали поливать из шланга. Потом выбежала еще одна группа людей и началась потасовка", – разъяснил источник.

"Все крушили": возле известного концерт-холла в Киеве произошла массовая драка

OBOZREVATEL позвонил в Stereo Plaza. Девушка, взявшая трубку, сообщила, что не уполномочена комментировать инцидент. А охрана клуба сообщила, что нападения не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве неизвестные напали на директора одной из плодоовощных баз. В итоге мужчина получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Теркин Василий
Теркин Василий
90-е
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения