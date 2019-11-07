В ночь на 7 ноября в Печерском районе Киева, на улице Грушевского, неизвестные разрисовали красками из баллончиков памятник советскому военному деятелю, Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.
Он расположен при входе в Мариинский парк, возле здания Верховной Рады Украины. Автор видеоролика разместил его на странице Ukrain1an.news в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Примечательно, что на закрашенном памятнике неизвестные написали "Враг".
В Киеве неизвестные разрисовали памятник советскому военному Ватутину
"Киев, сегодня (7 ноября. – Ред.) ночью, неизвестные патриоты пришли к памятнику Ватутину", – говорится в посте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Еще 1 июня 2017 Киевский городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
А 25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Шухевича.
ОАС объяснил причину отмены переименования проспектов в Киеве.
Шестой апелляционный административный суд Киева 28 октября рассмотрел апелляцию на отмену решения о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина. В помещении случилась жестокая драка.
Украинский институт национальной памяти выступил за снос памятника над могилой советского генерала Ватутина в центре Киева и перезахоронения его останков.
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