В ночь на 7 ноября в Печерском районе Киева, на улице Грушевского, неизвестные разрисовали красками из баллончиков памятник советскому военному деятелю, Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.

Он расположен при входе в Мариинский парк, возле здания Верховной Рады Украины. Автор видеоролика разместил его на странице Ukrain1an.news в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что на закрашенном памятнике неизвестные написали "Враг".

В Киеве неизвестные разрисовали памятник советскому военному Ватутину

"Киев, сегодня (7 ноября. – Ред.) ночью, неизвестные патриоты пришли к памятнику Ватутину", – говорится в посте.

Новости Появилось видео потасовок на акции против переименования проспекта Ватутина в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще 1 июня 2017 Киевский городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

А 25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Шухевича.

ОАС объяснил причину отмены переименования проспектов в Киеве.

Шестой апелляционный административный суд Киева 28 октября рассмотрел апелляцию на отмену решения о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина. В помещении случилась жестокая драка.

Украинский институт национальной памяти выступил за снос памятника над могилой советского генерала Ватутина в центре Киева и перезахоронения его останков.

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