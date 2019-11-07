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7 ноября • обновлено в 12:22
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/ Криминал

"Враг!" В Киеве неизвестные разрисовали памятник советскому военному Ватутину

1.3т Читать материал на украинском

В ночь на 7 ноября в Печерском районе Киева, на улице Грушевского, неизвестные разрисовали красками из баллончиков памятник советскому военному деятелю, Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.

Он расположен при входе в Мариинский парк, возле здания Верховной Рады Украины. Автор видеоролика разместил его на странице Ukrain1an.news в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что на закрашенном памятнике неизвестные написали "Враг".

В Киеве неизвестные разрисовали памятник советскому военному Ватутину

В Киеве неизвестные разрисовали памятник советскому военному Ватутину

"Киев, сегодня (7 ноября. – Ред.) ночью, неизвестные патриоты пришли к памятнику Ватутину", – говорится в посте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Позор.
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фил филька
фил филька
ленины кончились а руки у рогулья чешутся
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Ш. Олег
Ш. Олег
Много мог бы сказать - по причинам, по форме, по сути… Но, подумав, решил лишь одним ограничиться я: коль врагом объявляется бивший фашистов Ватутин, то понятно кого записали сегодня в друзья.
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