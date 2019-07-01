Воровская метка? На дверях киевлян появились странные знаки

В Киеве жители Днепровского района заметили на дверях своих квартир странные метки. Они предположили, что их могли оставить воры.
В группе "Восркесенка+Радужный" в Facebook киевлянка Татьяна Долинская опубликовала снимок прикрепленных спичек на дверном косяке.
"Вот такое было обнаружено на входной двери. Ул. Радужная. Что бы это значило?" – подписала она фото.
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Facebook Татьяна Долнинская
В комментариях к ее посту пользователи сообщили, что подобные знаки оставляют квартирники, которые таким образом проверяют, есть ли дома хозяева, или уехали в отпуск.
"За нашими квартирами началась слежка в виде приклеенной на входную дверь жвачки со спичкой и прочих штучек", – говорилось в объявлении одного из ЖК в городе Славутич Киевской области.
Также признаком подготовки кражи может быть внезапное исчезновение света в подъезде и отметины на замках в виде царапин и грязи.
Facebook Ирина Литвинова
"Это стандартная метка, у меня на двери подъезда было приклеено пластилином три спички с наклоном влево, в том случае была наводка, какую квартиру грабить, в ту же ночь ограбили квартиру слева на третьем этаже", – написала также в комментариях киевлянка.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на камеры видеонаблюдения зафиксировали пару, которая пыталась проникнуть в чужие квартиры. Злоумышленники орудовали в Святошинском районе.
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