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10 сентября • обновлено в 22:39
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Водитель уснул: в Киеве авто врезалось в столб и перевернулось. Фото и видео с места ДТП

1.6т Читать материал на украинском

В ночь на 10 сентября в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, перед поворотом на Набережно-Корчеватскую улицу произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авто Renault Logan врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось.

Авария произошла около 00:30, написал "Информатор". Водитель автомобиля с тремя пассажирами ехал в сторону центра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед развилкой легковушка вылетела на зеленую зону, снесла столб и несколько раз перевернулась. Авто очень сильно повредилось.

В Киеве авто врезалось в столб и перевернулось

В Киеве авто врезалось в столб и перевернулось

Информатор

В результате ДТП пострадали две женщины и мужчина. Их с незначительными травмами госпитализировали.

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Водитель остался на месте ДТП для составления материалов. По словам мужчины, он уснул.

Из-за аварии движение по съезду с шоссе на Набережно-Корчеватскую было перекрыто.

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП

Информатор

Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось

Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось

Информатор

Пострадало трое человек

Пострадало трое человек

Информатор

Их госпитализировали в больницу

Их госпитализировали в больницу

Информатор

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП

Информатор

Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось

Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во вторник, 10 сентября, в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области случилось ДТП. В результате аварии один из автомобилей опрокинуло на бок. По предварительной информации, пострадали люди, в том числе травмы получил и маленький ребенок.

  • А в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения погибла супружеская пара, еще двух человек госпитализировали.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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