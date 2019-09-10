Водитель уснул: в Киеве авто врезалось в столб и перевернулось. Фото и видео с места ДТП

В ночь на 10 сентября в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, перед поворотом на Набережно-Корчеватскую улицу произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авто Renault Logan врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось.
Авария произошла около 00:30, написал "Информатор". Водитель автомобиля с тремя пассажирами ехал в сторону центра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Перед развилкой легковушка вылетела на зеленую зону, снесла столб и несколько раз перевернулась. Авто очень сильно повредилось.
В Киеве авто врезалось в столб и перевернулось
Информатор
В результате ДТП пострадали две женщины и мужчина. Их с незначительными травмами госпитализировали.
Водитель остался на месте ДТП для составления материалов. По словам мужчины, он уснул.
Из-за аварии движение по съезду с шоссе на Набережно-Корчеватскую было перекрыто.
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП
Информатор
Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось
Информатор
Пострадало трое человек
Информатор
Их госпитализировали в больницу
Информатор
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП
Информатор
Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 10 сентября, в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области случилось ДТП. В результате аварии один из автомобилей опрокинуло на бок. По предварительной информации, пострадали люди, в том числе травмы получил и маленький ребенок.
А в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения погибла супружеская пара, еще двух человек госпитализировали.
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