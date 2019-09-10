Водитель уснул: в Киеве авто врезалось в столб и перевернулось. Фото и видео с места ДТП

В ночь на 10 сентября в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, перед поворотом на Набережно-Корчеватскую улицу произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авто Renault Logan врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось.

Авария произошла около 00:30, написал "Информатор". Водитель автомобиля с тремя пассажирами ехал в сторону центра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед развилкой легковушка вылетела на зеленую зону, снесла столб и несколько раз перевернулась. Авто очень сильно повредилось.

В Киеве авто врезалось в столб и перевернулось Информатор

В результате ДТП пострадали две женщины и мужчина. Их с незначительными травмами госпитализировали.

Водитель остался на месте ДТП для составления материалов. По словам мужчины, он уснул.

Из-за аварии движение по съезду с шоссе на Набережно-Корчеватскую было перекрыто.

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП Информатор

Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось Информатор

Пострадало трое человек Информатор

Их госпитализировали в больницу Информатор

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП Информатор

Авто врезалось в электроопору и несколько раз перевернулось Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во вторник, 10 сентября, в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области случилось ДТП. В результате аварии один из автомобилей опрокинуло на бок. По предварительной информации, пострадали люди, в том числе травмы получил и маленький ребенок.

А в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения погибла супружеская пара, еще двух человек госпитализировали.

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