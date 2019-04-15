Водитель потерял память: в Киеве в ДТП столкнулись два автомобиля

В Киеве ночью 15 апреля в ДТП столкнулись Audi и Renaut. От удара водитель одной из машин потерял сознание и частично потерял память – он не мог вспомнить, как именно произошла авария.

ЧП произошло на пересечении ул. Тростянецкая и Харьковского шоссе, пишет "Информатор". Свидетели утверждают, что Renaut не успел затормозить на светофоре и на скорости врезался в Audi (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водителя Renaut в бессознательном состоянии из машины доставали прохожие. Придя в себя, мужчина не мог вспомнить, что произошло. Второй участник аварии серьезных травм не получил и от госпитализации отказался.

Водитель потерял сознание "Информатор"

ДТП в Киеве "Информатор"

По предварительным данным, причиной аварии могло стать слишком резкое торможение микроавтобуса Volkswagen, ехавшего перед Audi. По словам очевидцев, эти два авто успели вовремя остановиться, но следовавший за ними Renaut не смог это сделать.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пьяного виновника аварии привязали к столбу, потому что он нападал на другого участника ДТП. ЧП произошло на Кольцевой дороге.

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