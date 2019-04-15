|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Водитель потерял память: в Киеве в ДТП столкнулись два автомобиля

777Читать материал на украинском

В Киеве ночью 15 апреля в ДТП столкнулись Audi и Renaut. От удара водитель одной из машин потерял сознание и частично потерял память – он не мог вспомнить, как именно произошла авария.

ЧП произошло на пересечении ул. Тростянецкая и Харьковского шоссе, пишет "Информатор". Свидетели утверждают, что Renaut не успел затормозить на светофоре и на скорости врезался в Audi (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водителя Renaut в бессознательном состоянии из машины доставали прохожие. Придя в себя, мужчина не мог вспомнить, что произошло. Второй участник аварии серьезных травм не получил и от госпитализации отказался.

Новости
В Киеве авто на еврономерах влетело в маршрутку: фото с места аварии
Водитель потерял сознание

Водитель потерял сознание

"Информатор"

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

"Информатор"

По предварительным данным, причиной аварии могло стать слишком резкое торможение микроавтобуса Volkswagen, ехавшего перед Audi. По словам очевидцев, эти два авто успели вовремя остановиться, но следовавший за ними Renaut не смог это сделать.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пьяного виновника аварии привязали к столбу, потому что он нападал на другого участника ДТП. ЧП произошло на Кольцевой дороге.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения