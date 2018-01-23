Внимание, розыск! В Киеве пропал ребенок: в соцсети просят помощи

В Киеве разыскивают третьеклассника Пашу, который находился в школе, а затем пропал.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

"Киев. Пропал ребенок, 3 класс. Был в школе, на продленку не пришел. Возможно, уехал в Малин. Зовут Паша", - написано в сообщении.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о нахождении мальчика, просят звонить его маме Анне по номеру +380932132244.

Как писал "Обозреватель", недавно возле известной пиццерии в Киеве произошел дерзкий угон автомобиля, в сети попросили о помощи.