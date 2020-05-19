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19 мая • обновлено в 11:57
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/ Криминал

Вероятному организатору убийства Амины Окуевой объявлено подозрение

5.1т
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Вероятном организатору заказного убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева сообщили подозрение.

Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем сайте. Трагедия произошла 30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области.

По данным следствия, тогда неизвестные открыли огонь по авто, в котором ехали Окуева и Осмаев. В результате женщина погибла, а мужчина был ранен.

"За процессуального руководства прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Вероятному организатору убийства Амины Окуевой объявлено подозрение

Вероятному организатору убийства Амины Окуевой объявлено подозрение

112.ua

"Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль", – добавили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в январе 2020 года предполагаемых исполнителей преступления задержали. По состоянию на 19 мая следственные действия продолжались, осуществлялись мероприятия по задержанию всех лиц, которые могут быть причастны.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Убийство Амины Окуевой
Персона
Амина Окуева
Место
Украина Киев
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