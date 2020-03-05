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5 марта • обновлено в 17:22
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/ Криминал

В центре Киева устроили разборки со стрельбой: есть пострадавшие

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В Киеве между компаниями произошел конфликт, который закончился стрельбой. В результате два человека получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел на улице Жилянской в Шевченковском районе вечером 4 марта, сообщил источник OBOZREVATEL. Пострадавшие – мужчины 30 и 35 лет. Один получил ранение руки, второй – травму грудной клетки.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве данный случай журналистам подтвердили, уточнив, что стрельба велась из пневматического оружия.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Разборки произошли на улице Жилянской

Разборки произошли на улице Жилянской

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Как сообщал OBOZREVATEL, в спортзале Соломенского района Киева между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал стрельба
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