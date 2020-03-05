В центре Киева устроили разборки со стрельбой: есть пострадавшие

В Киеве между компаниями произошел конфликт, который закончился стрельбой. В результате два человека получили травмы и были госпитализированы.
Инцидент произошел на улице Жилянской в Шевченковском районе вечером 4 марта, сообщил источник OBOZREVATEL. Пострадавшие – мужчины 30 и 35 лет. Один получил ранение руки, второй – травму грудной клетки.
В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве данный случай журналистам подтвердили, уточнив, что стрельба велась из пневматического оружия.
Стрельба в Киеве
Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).
Разборки произошли на улице Жилянской
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в спортзале Соломенского района Киева между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу.
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