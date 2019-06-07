В центре Киева произошли массовые стычки: задержаны 10 человек

В центре Киева 7 июня под зданием кинотеатра произошли столкновения между представителями Муниципальной стражи и рядом активистов.

Помещение кинотеатра "Киев" было закрыто с самого утра. В пресс-службе КГГА сообщили, что это связано с проведением инвентаризации после старого балансодержателя ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев" перед передачей новому (Cinema City).

По словам местных властей, ООО "Кинотеатр Киев" в апреле и мае не давал новому распорядителю проверить складские помещения и наличие оборудование, которое принадлежит киевской громаде. В связи с этим было принято решение полностью закрыть его для посещений на один день.

Представители кинотеатра же назвали это рейдерским захватом, а поддержать их пришли ряд кинематографистов.

"Помещение кинотеатра заблокировано людьми в форме – муниципальной охраной и вооруженной полицией. На заднем фоне слышно погромы или выстрелы", – сообщила журналистка Людмила Чуркова.

Кинотеатр "Киев" Facebook

После этого, по ее словам, десятки полицейских ворвались в пиццерию, которая расположена в помещении кино, и вывели оттуда несколько человек, предположительно, из Муниципальной стражи.

Также она опубликовала видео, где видно применение силы сотрудников охранной службы относительно активиста. Пострадавшего Николая Базаркина схватили за шею, когда он пытался пройти через закрытое ограждение. На записи слышно, как мужчина сильно кричит (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Facebook Ludmyla Chyrkova

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что было задержано 10 человек, передает "Интерфакс -Украина".

"В полицию поступила информация о том, что службы КГГА проводят инвентаризацию, технические мероприятия в кинотеатре "Киев", их сопровождала Киевская муниципальная стража, коммунальное предприятие. И на них напали приблизительно 20 человек, которые пытались ворваться в помещение. Приехали полицейские наши, спецназначенцы, задержали этих лиц", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, прошлый балансодержатель кинотеатра платил за его аренду в городской бюджет всего 4700 гривен в месяц, поскольку договор был заключен около 20 лет назад. После проведения конкурса новым арендатором стал Cinema City, который будет платить ежемесячно более 2 000 000 грн.

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