В центре Киева произошла массовая драка: пострадали патрульные

В центре Киева 25 июня произошла драка при участии 15 человек. Когда их разнимала полиция, они попытались напасть на правоохранителей.

Спор между двумя компаниями произошел около ст. метро "Крещатик". Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, из-за чего очевидцы вызвали патруль, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Молодые люди находились в алкогольном опьянении и вели себя некорректно. Один из парней начал выкрикивать кричалки на всю улицу. Ему сделала замечание патрульная, а парень ее толкнул – началась потасовка", – уточнили в СМИ.

Задержание Информатор

В итоге правоохранители задержали пять человек – их доставили в отделение полиции.

Задержание Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве произошла массовая драка возле концерт-холла Stereo Plaza и погром внутри него. В потасовке приняли участие несколько десятков человек.

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