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Стрельба в центре Киева: ранены полицейские

2.1тЧитать материал на украинском

В Печерском районе Киева неизвестный мужчина открыл огонь по патрульным.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло в Новонаводницком переулке около 22:50 30 сентября. Полицейские якобы пытались остановить мужчину, который собирался перебежать дорогу - он начал стрелять.

По информации источника, из автоматического оружия ранены двое правоохранителей: женщина в ноги, мужчина - в паховую зону.

Преступник скрылся в сторону Музея истории Украины во Второй мировой войне.

На месте преступления работают правоохранители, идет розыск стрелка.

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Стрельба в центре Киева: ранены полицейские

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Киеве произошел конфликт в маршрутном такси. У задержанных были нож и пистолет.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области Эксклюзив
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалполицияНациональная полиция Украины
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
при опг порошенко грабежи и бандитизм это норма жизни! Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
О прикольно в столице укростана опять естественный отбор происходит это хорошо. Стадо быдло надо унечтожать
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