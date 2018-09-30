Стрельба в центре Киева: ранены полицейские

В Печерском районе Киева неизвестный мужчина открыл огонь по патрульным.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло в Новонаводницком переулке около 22:50 30 сентября. Полицейские якобы пытались остановить мужчину, который собирался перебежать дорогу - он начал стрелять.

По информации источника, из автоматического оружия ранены двое правоохранителей: женщина в ноги, мужчина - в паховую зону.

Преступник скрылся в сторону Музея истории Украины во Второй мировой войне.

На месте преступления работают правоохранители, идет розыск стрелка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Киеве произошел конфликт в маршрутном такси. У задержанных были нож и пистолет.