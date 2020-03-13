В центре Киева трое мужчин устроили драку на палках. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что молодые люди "не поделили девушку".
Драка случилась на проспекте Победы, 3. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Со слов очевидцев, молодые люди не поделили даму и начали драться на палках. Непонятно только, почему они были втроем", – говорится в посте.
В центре Киева мужчины устроили драку на палках
Примечательно, что во время инцидента мужчины зацепили автомобиль, который стоял рядом. У него включилась сигнализация.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля в Киеве прямо на улице трое молодых людей устроили жестокую драку.
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