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13 марта • обновлено в 11:52
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В центре Киева мужчины устроили драку на палках. Видео инцидента

1.5т
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В центре Киева трое мужчин устроили драку на палках. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что молодые люди "не поделили девушку".

Драка случилась на проспекте Победы, 3. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Со слов очевидцев, молодые люди не поделили даму и начали драться на палках. Непонятно только, почему они были втроем", – говорится в посте.

В центре Киева мужчины устроили драку на палках

В центре Киева мужчины устроили драку на палках

Примечательно, что во время инцидента мужчины зацепили автомобиль, который стоял рядом. У него включилась сигнализация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля в Киеве прямо на улице трое молодых людей устроили жестокую драку.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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