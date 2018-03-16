В центре Киева мужчина перерезал себе горло: подробности трагедии

На Подоле в Киеве 16 марта мужчина покончил жизнь самоубийством, несколько раз ударив себя ножом в шею.

Об этом "Обозревателю" сообщила спикер полиции столицы Оксана Блищик.

"Свидетели указывают на то, что это самоубийство. Но причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы", - сказала Блищик.

В полиции Киева установили, что погибший – житель столицы 1989 года рождения. Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка отошла, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции.

Правоохранители готовят открытие уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – самоубийство.

Место самоубийства мужчины в Киеве пресс-служба полиции Киева

Место самоубийства мужчины в Киеве пресс-служба полиции Киева

Как сообщал "Обозреватель", в пятницу, 16 марта, у входа в ресторан "Пузата Хата" обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. На время работы полиции заведение закрыли.