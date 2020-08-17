В больнице Киева застрелился конвоир: стали известны эксклюзивные подробности

Сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) во время несения службы покончил с собой застрелившись из табельного оружия в одной из больниц Киева.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, причина поступка 54–летнего мужчины на данный момент неизвестна.

Застрелился из табельного оружия

Из собственных источников нам стало известно, что 13 августа, в здании Киевской городской туберкулезной больнице №2 покончил с собой неизвестный мужчина.

В столичной больнице застрелился конвоир: известны подробности /скриншот Google Maps

"Мы услышали звук выстрела и вышли в коридор, где увидели мертвого мужчину, а рядом лежал пистолет. Кто он и как оказался в больнице мы не знаем. Полиция, которая была на месте происшествия, нам тоже ничего не объяснила", – рассказал наш собеседник.

Источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL, что погибшим оказался сотрудник ГУИС. По его словам, в этой больнице находится один из объектов пенитенциарной системы Украины.

"Там оказывается медицинская помощь фигурантам уголовных дел. Естественно, охрана вооружена – это режимный объект. 13 августа в полицию поступило сообщением о том, что погиб один из сотрудников пенитенциарной службы прямо на смене. Предварительно – 54–летний мужчина покончил с собой выстрелив из пистолета Макаров в правый висок", – рассказал источник.

Проводится служебное расследование

В пресс-службе ГУИС информацию о смерти сотрудника OBOZREVATEL подтвердили и рассказали, что мужчина работал в системе с марта 2019 года, и в звании сержанта внутренней службы занимал должность помощника начальника караула.

В ведомстве добавили, что трагедия произошла незадолго до того, как погибший должен был смениться и сдать табельное оружие.

"Сейчас (по факту смерти мужчины – Ред.) проводится служебное расследование", – рассказали в пресс-службе.

В то же время, наш источник в правоохранительных органах уточнил, что также открыто уголовное производство.

"Устанавливаются все детали происшествия. На данный момент не известно, что толкнуло мужчину на такой поступок. Рассматривается несколько версий", – резюмировал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 января 2020 года 25-летний работник Управления государственной охраны Ярослав Розумняк застрелился в здании Центральной избирательной комиссии. Около 18:00 он застрелился из табельного оружия, а именно пистолета Макарова.

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