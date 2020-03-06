В прокуратуре Киева обнаружили мешок фальшивых долларов: новые детали истории

Сотрудникам прокуратуры города Киев, где ранее обнаружили более 272 тысячи фальшивых долларов, так и не объявили подозрение.

Деньги хранились там в мешках, сообщило "Слідство.Інфо". Указывается, что столичная прокуратура в конце 2017 года якобы разоблачила конвертационный центр, который связывают с Вадимом Альпериным.

В декабре того же года суд обязал вернуть их формальным владельцам (одним из них был одессит Олег Себов, который, по данным правоохранителей, является доверенным лицом Альперина). Когда они пришли забирать деньги, оказалось, что более 272 тысячи с 800 тысяч долларов являются фальшивыми (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Расследование относительно деятельности конвертационного центра – механизма для отмывания денег – вела прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины.

Арестованные деньги, как впоследствии установил суд, в течение пяти месяцев сохранялись не на депозитном счете, как того требует процедура, а непосредственно в помещении прокуратуры. Подделку денег подтвердила официальная экспертиза.

Скрин видео

Впоследствии трое владельцев этих средств обратились в суд и в конце 2019 года окончательно выиграли дело. В их пользу с государства взыскали более девяти миллионов гривен – в эту сумму вошли пропавшие из прокуратуры 272 тысячи долларов по официальному курсу, а также моральная компенсация.

Руководителем группы, которая вела производство относительно деятельности конвертационного центра, был бывший следователь прокуратуры Киева Антон Дрозд. Он же хранил арестованы средства, а впоследствии пытался вернуть фальшивые купюры владельцам. Из-за истории с поддельными деньгами ему на год запретили переводиться в прокуратуру высшего уровня, а его коллегам, в том числе – непосредственному руководителю – на пол года.

"Причастные к этой истории чиновники до сих пор работают в прокуратуре Киева. В частности, и заместитель начальника одного из отделов Владимир Сотниченко, который должен был контролировать деятельность подчиненных следователей", – отметили расследователи.

В прокуратуре Киева журналистам сообщили, что по факту появления фальшивых денег продолжается официальное расследование, но ни одному из их сотрудников так и не объявили подозрение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно Закону "Об очищении власти" (люстрации), восстановили в должности.

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