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/Криминал

В популярном ТРЦ Киева засекли банду воровок: опубликованы фото

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В Киеве разыскивают двух девушек, которые украли сумку с большой суммой денег и iPhone X внутри.

Фото разыскиваемых, которые попали на камеры видеонаблюдения, установленные на месте кражи, обнародованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 29 января, в торгово-развлекательном центре "Квадрат" по адресу ул. Перова, 36.

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В популярном ТРЦ Киева засекли банду воровок: опубликованы фото

facebook.com/KyivOperativ

В популярном ТРЦ Киева засекли банду воровок: опубликованы фото

facebook.com/KyivOperativ

В популярном ТРЦ Киева засекли банду воровок: опубликованы фото

facebook.com/KyivOperativ

"Внимание! Розыск! Эти две с виду милые девушки украли сумку… Если вы владеете информацией об этих личностях, пожалуйста, сообщите", — сказано в посте.

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине разыскивают также пропавшую мать и ее маленькую 8-летнюю дочку. В последний раз их видели в школе №1 Переяслав-Хмельницкого, поиски продолжаются с 23 января. В сети опубликовали фото семьи и назвали их приметы.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
фотографиикражи в ТРЦ
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