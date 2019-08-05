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В Киеве изнасиловали женщину в подъезде многоэтажки: что известно

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В Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину, после чего сбежал.

Нападение произошло в подъезде дома на ул. Митрополита Шептицкого. Как сообщил источник OBOZREVATEL, пострадавшая – жительница хостела. Также известно, что в этом же хостеле проживал и злоумышленник.

По данным инсайдера, преступник приблизительно на 20 лет младше своей жертвы. С места происшествия мужчина скрылся.

Преступление произошло на ул. Митрополита Шептицкого

Преступление произошло на ул. Митрополита Шептицкого

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция по горячим следам задержала мужчину, который подозревается в нападении и изнасиловании женщины.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обычный украинский понедельник. И такая же остальная неделя
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