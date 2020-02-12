В метро Киева на глазах у матери чуть не похитили ребенка: детали дерзкого преступления. Фото и видео

В Киеве в среду, 12 февраля, женщина пыталась похитить чужого ребенка на станции метро "Лукьяновская".

О происшествии сообщает пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", – рассказали в полиции.

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В метро Киева женщина чуть не похитила ребенка Пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что 32-летняя злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Мотивы ее действий пока неизвестны.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В метро Киева женщина чуть не похитила ребенка Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в жилом массиве Русановка города Киева неизвестный пытался похитить ученика первого класса с территории школы №330, предлагая ребенку шоколадку и сок.

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