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В лесу Киева нашли труп с катетером в груди: первые детали

4.6т Читать материал на украинском

В Деснянском районе Киева 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью обнаженным.

На его тело наткнулся местный житель, который прогуливался на природе, пишет "Информатор".

Установить личность мужчины не удалось, поскольку при нем не было никаких личных вещей. Их не нашли и при обыске ближайшей территории.

В Киеве нашли труп

В Киеве нашли труп

"Информатор"

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По предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружили.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 25 июля возле метро обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом. При предварительном осмотре следов насилия обнаружено не было.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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