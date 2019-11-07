В колонии под Киевом издевались над заключенными

В Киевской области в Бориспольской исправительной колонии №119 обнаружили многочисленные нарушения, в результате которых смог сбежать один заключенный.

Администрация колонии раньше положенного перевела его в отделение социальной реабилитации, откуда он сбежал из-за отсутствия необходимого надзора, сообщили на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.

"Продолжаются необоснованные привлечения заключенных к ответственности в виде размещения их в дисциплинарный изолятор, ограничивая их права на защиту и опротестование этих действий", – уточнили в прокуратуре.

Помимо этого, администрация не обеспечивает их правом на нормальные условия содержания и привлечение к работе.

Бориспольская колония Google-картинки (фото Влада Секана)

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине из-под стражи сбежал преступник из России, который разыскивался в своей стране за целый ряд преступлений. Он был задержан в аэропорту "Борисполь", его собирались экстрадировать.

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