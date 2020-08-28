В Киевской области Volkswagen наехал на мотоблок, есть погибший. Фото

Оба транспортных средства ехали в попутном направлении
Мотоблок внезапно выехал с обочины на дорогу
В результате ДТП погиб водитель малогабаритного транспорта
В Киевской области Volkswagen столкнулся с мотоблоком, есть погибший. Фото.
В Ставищенском районе Киевской области 27 августа произошло столкновение автомобиля Volkswagen и мотоблока.
Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, самоходная техника неожиданно выехала на дорогу с обочины.
"На автотрассе Киев-Одесса, неподалеку села Снежки, в результате аварии погиб 41-летний местный житель, водитель малогабаритного транспортного средства", – рассказал он.
В Киевской области Volkswagen столкнулся с мотоблоком, есть погибший /screenshot Google
Источник уточнил, что водитель Volkswagen, 36-летний мужчина, на момент аварии был трезв.
Volkswagen наехал на мотоблок /фото с места ДТП
Правоохранители устанавливают все детали аварии, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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