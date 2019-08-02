В Киеве жестоко наказали угонщика авто: что произошло

В Киеве парень попытался угнать автомобиль, но владелец транспортного средства применил травматическое оружие.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел на ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе. В результате молодой человек, который попытался увести авто, получил множественные раны туловища и был госпитализирован в одну из столичных больниц.

По данным инсайдера, вероятному преступнику 18 лет, он житель города Прилуки Черниговской области.

Случай произошел на ул. Анны Ахматовой Google. Maps

Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева посреди белого дня похитили девушку. Злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen.

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