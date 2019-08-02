В Киеве жестоко наказали угонщика авто: что произошло

В Киеве парень попытался угнать автомобиль, но владелец транспортного средства применил травматическое оружие.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел на ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе. В результате молодой человек, который попытался увести авто, получил множественные раны туловища и был госпитализирован в одну из столичных больниц.
По данным инсайдера, вероятному преступнику 18 лет, он житель города Прилуки Черниговской области.
Случай произошел на ул. Анны Ахматовой
Google. Maps
Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева посреди белого дня похитили девушку. Злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.