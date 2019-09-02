В Киеве женщины устроили "драку века" в маршрутке: момент сняли на видео

В Киеве в маршрутном автобусе № 555 (улица Николая Кибальчича – ДВРЗ) жестко подрались две женщины. Причиной якобы стало то, что пассажирки "не поделили место".

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответственное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как одна пассажирка толкнула другую, а та в ответ ударила ее сумкой. После этого первая схватила за волосы "противницу". В итоге между агрессивными женщинами встал мужчина и прекратил драку.

В Киеве женщины устроили "драку века" в маршрутке Скриншот

"А в 555 маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место", – говориться в сообщении.

Пользователи начали бурно комментировать ситуацию. Некоторые написали, что женщины вели себя крайне некрасиво, а другие начали подшучивать.

"Не дожил Нечуй-Левицкий (Известный украинский писатель. – Ред.) до наших дней – такие сюжеты пропадают!", "Какой позор: и это чья-то мама, жена, дочь и т.д. Эту женщину на бои без правил нужно в аренду сдавать! И потом говорят, что сегодняшнее поколение не воспитанное – так есть у кого учится", "Тот момент, когда билеты на такое шоу всего-то 8 грн", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в маршрутке № 322, которая следует в Бровары, пассажир накинулся на пожилую женщину и избил ее. За потерпевшую никто не заступился.

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