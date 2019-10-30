"Прямиком из-под носа продавца": в Киеве ушлая воровка попала на камеры

В Киеве женщину обвинили в краже телефона из магазина возле станции метро "Академгородок". Она якобы хотела продать свой старый гаджет, а пока сотрудник его осматривал, забрала другой телефон.

Позже женщина ушла с двумя гаджетами, а продавец только спустя некое время заметил пропажу. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Эта женщина пришла ко мне в магазин (метро "Академгородок") под предлогом продать свой старый телефон. Пока я его смотрел, она украла телефон Meizu pro5. Затем притворилась будто у нее что-то с ногой и начала кричать. Я отдал женщине ее телефон, и она ушла", – говориться в посте.

В Киеве ушлая воровка попала на камеры Киев Оперативный

Эту же женщину также обвиняли в краже сумки 26 октября в специализированной школе "Логос" №329 (улица Урловская, 19б). Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Эта дама украла сумку в школе "Логос" на Урловской. В ней были важные договора, документы на авто, паспорт, две пары ключей, наличные, банковские карты", – отметили в посте и добавили, что паспорт все же удалось найти.

Среди примет женщины: светлые волосы, возраст – около 40 лет, среднего телосложения. Ее уже замечали в районе ТК "Аркадия", у подземного перехода, который ведет к станции метро "Осокорки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале толпа воровок избила полицейского.

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