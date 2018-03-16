Был пьян: в Киеве задержали "минера" Верховной Рады

В Киеве задержали мужчину за неправдивое сообщение о взрыве, который должен был произойти в здании Верховной Рады Украины.

Общаясь с правоохранителями, злоумышленник объяснил, что якобы хотел просто поделиться важной информацией. Правдивость слов правонарушителя сейчас проверяют следователи, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Подозреваемый – уроженец Донецкой области 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. Как выяснилось, звонил мужчина со служебного телефона. На момент визита правоохранителей он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Как писал "Обозреватель", вчера в Киеве аноним сообщил о минировании ТРЦ "Квадрат" у станции метро "Лукьяновская".