В Киеве задержали домушника-прыгуна. Фото и видео

В Киеве домушник выпрыгнул со второго этажа, когда пытался убежать от полиции.

Случай произошел на ул. Шалетт в Днепровском районе. Злоумышленник повредил металлопластиковое окно, и проник в одну из квартиру, сообщили в пресс-службе Полиции охраны.

На кадрах, снятых камерой скрытого наблюдения, видно, как вор с фонариком осматривает комнату, однако в следующее мгновение резко убегает.

Домушник пробрался в квартиру (скриншот с видео) Полиция охраны

Как стало известно, сработала сигнализация и к дому подъехали полицейские. Вора задержали в тот самый момент, когда он выпрыгнул из окна и попытался убежать.

Злоумышленник выпрыгнул со второго этажа Полиция охраны

Как выяснилось, домушник – 25-летний житель Сумской области. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

Уголовное производство открыто по ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенком районе Киева квартирный вор получил переломы ног и таза, когда, убегая, выпрыгнул из окна второго этажа.

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