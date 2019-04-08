В Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке: первые подробности

В Днепровском районе Киева на рынке вспыхнул серьезный пожар. К месту происшествия отправились спасатели.

Возгорание произошло 8 апреля около 14:30. Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага, загорелся торговый павильон площадью 70 квадратных метров, расположенный на ул. Ивана Николайчука, 4.

"На месте работают спасатели. Подробности станут известны позже", – сообщила Водолага.

Причины возгорания, а также информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

Google. Maps

На опубликованных в группе "Киев Оперативный" в Facebook фото, видно, что рядом с павильоном расположены другие киоски, поэтому не исключено, что площадь пожара может увеличиться.

Пожар в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Пожар в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Пожар в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Фото: Анна Лисовец

Видео: Włodzimierz Kowalchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 апреля горела одноэтажная бытовка. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!