В Киеве возле супермаркета произошла стрельба: ранен ребенок

В Киеве на Лесном массиве группа из трех неизвестных мужчин прострелила ребенку голову. Злоумышленники скрылись с места преступления.

ЧП произошло на ул. Шолом-Алейхема, 17, неподалеку супермаркета АТБ, пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

"Свидетельница происшествия рассказала, что трое мужчин выстрелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет", – уточнили в СМИ.

В Киеве ребенку выстрелили в голову Google-карты

Состояние ребенка и характер ранений неизвестны. Также выясняется, был ли пострадавший целью стрельбы или ранен случайно.

По неофициальным данным, злоумышленников оперативно задержали.

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве неизвестный мужчина напал на ребенка и силой пытался увести его за гаражи. Девочку спасла учительница, которая в это время выгуливала собаку и услышала крики.

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