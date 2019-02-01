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/Криминал

В Киеве возле супермаркета произошла стрельба: ранен ребенок

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В Киеве на Лесном массиве группа из трех неизвестных мужчин прострелила ребенку голову. Злоумышленники скрылись с места преступления.

ЧП произошло на ул. Шолом-Алейхема, 17, неподалеку супермаркета АТБ, пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

"Свидетельница происшествия рассказала, что трое мужчин выстрелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет", – уточнили в СМИ.

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В Киеве ребенку выстрелили в голову

В Киеве ребенку выстрелили в голову

Google-карты

Состояние ребенка и характер ранений неизвестны. Также выясняется, был ли пострадавший целью стрельбы или ранен случайно.

По неофициальным данным, злоумышленников оперативно задержали.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве неизвестный мужчина напал на ребенка и силой пытался увести его за гаражи. Девочку спасла учительница, которая в это время выгуливала собаку и услышала крики.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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