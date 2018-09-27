В Киеве возле школы нашли мужчину в крови: фото с места ЧП. 18+

В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство прямо на школьном дворе. Его удалось спасти благодаря случайным прохожим, которые оперативно вызвали ему скорую помощь.

Инцидент произошел на ул. Срибнокильская, 8 А (Позняки). Как пишет "Информатор", окровавленного мужчину нашли 26 сентября около 18:00.

"По предварительной информации, мужчина 1975 года рождения выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства. Его обнаружили прохожие возле школы №314. Прибывшие на место медики оказали первую помощь и госпитализировали мужчину в больницу", — пояснили свидетели.

Новости В Киеве педофил напал на ребенка возле школы

"Информатор"

Отмечается также, что причина поступка еще устанавливается.

Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября в Киеве со смертельным огнестрельным ранением обнаружили гражданина Израиля Бари Бонена, который был награжден за волонтерскую деятельность в Украине медалью одной из общественных организаций. По предварительной информации, он совершил самоубийство.