В Киеве возле метро похитили и изнасиловали девушку: введен план "Перехват"

В воскресенье вечером, 5 апреля, в Киеве водитель автомобиля Газель с номерами AI1509ЕК похитил и изнасиловал 20-летнюю девушку.

Злоумышленник посадил ее к себе в машину неподалеку от станции метро Выдубичи, вывез в лес и совершил преступление. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

После данного инцидента был введен план "Перехват" по розыску насильника.

Если вы увидите данное авто, сообщите об этом полиции по номеру 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе задержали копов, похитивших женщину. Они целый час возили по городу, вымогая крупную сумму.

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