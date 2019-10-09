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9 октября • обновлено в 18:32
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/ Криминал

В Киеве возле медуниверситета нашли труп: первое видео 18+

2.4т Читать материал на украинском

Возле Киевского медицинского университета (город Киев) обнаружили тело мертвого человека.

На место прибыли правоохранители. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Труп на территории (возле) Киевского медицинского университета. На месте полиция. Подробности устанавливаем", – говорится в посте.

В Киеве возле медуниверситета нашли труп

В Киеве возле медуниверситета нашли труп

Скриншот

Новости
В Киеве возле озера обнаружили труп женщины: всплыли жуткие подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины. А позже в Дарницком районе столицы в канализации нашли тело мужчины.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Livesey David
Livesey David
Каждый день жмуров находят, то тут, то там, нaмaйдaнили деbилы.
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