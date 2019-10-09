В Киеве возле медуниверситета нашли труп: первое видео 18+

Возле Киевского медицинского университета (город Киев) обнаружили тело мертвого человека.

На место прибыли правоохранители. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Труп на территории (возле) Киевского медицинского университета. На месте полиция. Подробности устанавливаем", – говорится в посте.

В Киеве возле медуниверситета нашли труп Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины. А позже в Дарницком районе столицы в канализации нашли тело мужчины.

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