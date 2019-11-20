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20 ноября • обновлено в 10:14
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В центре Киева водители устроили жесткую резню после ДТП: видео 18+

2.3т
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В Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню после ДТП.

Сначала мужчина за рулем Renault подрезал Subaru. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

После аварии между участниками возник словесный конфликт и драка. А потом водитель Renault ударил ножом оппонента. Оба мужчины были задержаны.

В центре Киева водители устроили жесткую резню после ДТП

В центре Киева водители устроили жесткую резню после ДТП

"Сначала водитель Renault автомобилем подрезал Subaru, а через некоторое время, после словесной перепалки и потасовки, достал нож и подрезал ним", – говорится в посте.

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Претензий нет: появились неожиданные детали кровавой резни в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП с пострадавшим. Когда двое водителей посреди дороги выясняли отношения, на одного из них наехал другой автомобиль.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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