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/Криминал

В Киеве авто на еврономерах влетело в маршрутку: фото с места аварии

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В Киеве неподалеку от Индустриального путепровода водитель врезался в маршрутку №150. По предварительной информации, среди пассажиров никто не пострадал.

Авария произошла около 15:30 4 апреля, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Водитель Renaut не справился с управлением и въехал в стоящий маршрутный автобус "Богдан", – уточнили в соцсети.

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Уточняется также, что столкновение произошло рядом с линией скоростного трамвая. Участником ДТП стало авто на еврономерах.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в конце марта маршрутка влетела в авто, после чего съехала в кювет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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