В Киеве авто на еврономерах влетело в маршрутку: фото с места аварии

В Киеве неподалеку от Индустриального путепровода водитель врезался в маршрутку №150. По предварительной информации, среди пассажиров никто не пострадал.
Авария произошла около 15:30 4 апреля, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
"Водитель Renaut не справился с управлением и въехал в стоящий маршрутный автобус "Богдан", – уточнили в соцсети.
ДТП в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
ДТП в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
Уточняется также, что столкновение произошло рядом с линией скоростного трамвая. Участником ДТП стало авто на еврономерах.
Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в конце марта маршрутка влетела в авто, после чего съехала в кювет.
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