В Киеве во время акции на Майдане избили журналиста: что известно

В Киеве 2 июля во время акции на Майдане Незалежности избили журналиста. Он пытался снять участников митинга против регистрации кандидатом в депутаты Андрея Клюева (бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича) и скандального блогера Анатолия Шария.

Между поклонниками Шария и его противниками началась потасовка, которую и пытался снять журналист, пишет "Страна". В это время неизвестный мужчина ударил работника "Страны" в лицо и повалил на землю, после чего нанес несколько ударов ногами.

По факту нападения на сотрудника прессы во время выполнения служебных обязанностей полиция зарегистрировала уголовное производство. Личность пострадавшего не установлена.

Документ полиции "Страна"

Степень нанесенных журналисту повреждений не уточняется.

Акция на Майдане 2 июля hromadske.ua

Как писал OBOZREVATEL, украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты пророссийского блогера Шария и Клюева. В сети появились призывы собрать новый Майдан.

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