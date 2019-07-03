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В Киеве во время акции на Майдане избили журналиста: что известно

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В Киеве 2 июля во время акции на Майдане Незалежности избили журналиста. Он пытался снять участников митинга против регистрации кандидатом в депутаты Андрея Клюева (бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича) и скандального блогера Анатолия Шария.

Между поклонниками Шария и его противниками началась потасовка, которую и пытался снять журналист, пишет "Страна". В это время неизвестный мужчина ударил работника "Страны" в лицо и повалил на землю, после чего нанес несколько ударов ногами.

По факту нападения на сотрудника прессы во время выполнения служебных обязанностей полиция зарегистрировала уголовное производство. Личность пострадавшего не установлена.

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Майдан в дыму! Украинцы взбунтовались против Шария и Клюева: фото и видео
Документ полиции

Документ полиции

"Страна"

Степень нанесенных журналисту повреждений не уточняется.

Акция на Майдане 2 июля

Акция на Майдане 2 июля

hromadske.ua

Как писал OBOZREVATEL, украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты пророссийского блогера Шария и Клюева. В сети появились призывы собрать новый Майдан.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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