В Киеве в последний день регистрации кандидатов "заминировали" ЦИК

В четверг, 20 июня, в Киеве якобы заминировали здание Центральной избирательной комиссии, где продолжается процесс регистрации самовыдвиженцев для участия в выборах в парламент.

Как рассказали OBOZREVATEL очевидцы, помещение начали обыскивать кинологи и взрывотехники.

"Никого не впускают, внутри обыск с собаками. Ориентировочно не сообщают, когда откроют. Кандидаты нервничают, что не успеют податься", – уточнили свидетели ЧП.

Согласно с планом ЦИК, 20 июня является последним днем, когда самовыдвиженцы могут зарегистрировать свои кандидатуры.

ЦИК "заминировали" Фото: Светлана Панюшкина

Эвакуация Фото: Светлана Панюшкина

Кандидаты переживают, что не успеют подать документы Фото: Светлана Панюшкина

Снимок огромной очереди еще до момента "минирования" на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Игорь Мосийчук.

ЦИК Facebook Игорь Мосийчук

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июня вновь поступило сообщение о массовом "минировании" общественных мест и жилых домов. Неизвестные злоумышленники заявили, что "взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!