В Киеве в последний день регистрации кандидатов "заминировали" ЦИК

В четверг, 20 июня, в Киеве якобы заминировали здание Центральной избирательной комиссии, где продолжается процесс регистрации самовыдвиженцев для участия в выборах в парламент.
Как рассказали OBOZREVATEL очевидцы, помещение начали обыскивать кинологи и взрывотехники.
"Никого не впускают, внутри обыск с собаками. Ориентировочно не сообщают, когда откроют. Кандидаты нервничают, что не успеют податься", – уточнили свидетели ЧП.
Согласно с планом ЦИК, 20 июня является последним днем, когда самовыдвиженцы могут зарегистрировать свои кандидатуры.
ЦИК "заминировали"
Фото: Светлана Панюшкина
Эвакуация
Фото: Светлана Панюшкина
Кандидаты переживают, что не успеют подать документы
Фото: Светлана Панюшкина
Снимок огромной очереди еще до момента "минирования" на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Игорь Мосийчук.
ЦИК
Facebook Игорь Мосийчук
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июня вновь поступило сообщение о массовом "минировании" общественных мест и жилых домов. Неизвестные злоумышленники заявили, что "взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах".
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