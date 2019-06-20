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В Киеве в последний день регистрации кандидатов "заминировали" ЦИК

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В четверг, 20 июня, в Киеве якобы заминировали здание Центральной избирательной комиссии, где продолжается процесс регистрации самовыдвиженцев для участия в выборах в парламент.

Как рассказали OBOZREVATEL очевидцы, помещение начали обыскивать кинологи и взрывотехники.

"Никого не впускают, внутри обыск с собаками. Ориентировочно не сообщают, когда откроют. Кандидаты нервничают, что не успеют податься", – уточнили свидетели ЧП.

Согласно с планом ЦИК, 20 июня является последним днем, когда самовыдвиженцы могут зарегистрировать свои кандидатуры.

ЦИК "заминировали"

ЦИК "заминировали"

Фото: Светлана Панюшкина

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В Киеве "минировали" станции метро
Эвакуация

Эвакуация

Фото: Светлана Панюшкина

Кандидаты переживают, что не успеют подать документы

Кандидаты переживают, что не успеют подать документы

Фото: Светлана Панюшкина

Снимок огромной очереди еще до момента "минирования" на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Игорь Мосийчук.

ЦИК

ЦИК

Facebook Игорь Мосийчук

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июня вновь поступило сообщение о массовом "минировании" общественных мест и жилых домов. Неизвестные злоумышленники заявили, что "взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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