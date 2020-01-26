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26 января • обновлено в 16:21
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В Киеве в озере обнаружили тело мужчины: фото 18+

1.8т
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В Дарницком районе Киева, между улицей Ивана Бойко и проспектом Петра Григоренко, 26 января обнаружили труп мужчины.

Его тело находилось в воде у самого берега озера Утиное, что на Позняках. О жуткой находке сообщили примерно в 10:00, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, погибший был одет в зимнюю одежду. Труп из воды изъяли спасатели.

В Киеве в озере обнаружили тело мужчины

В Киеве в озере обнаружили тело мужчины

Предварительно, следов насильственной смерти на теле утопленника не нашли. При этом о его личности и причине смерти пока ничего неизвестно.

На месте происшествия работали экипажи полиции, медики, а также следственно-оперативная группа и спасатели. Детали происшествия устанавливаются.

В озере Утиное на Позняках нашли тело мужчины

В озере Утиное на Позняках нашли тело мужчины

kiev.informator.ua

В озере Утиное на Позняках нашли тело мужчины

В озере Утиное на Позняках нашли тело мужчины

kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра "Гулливер" при загадочных обстоятельствах скончался молодой парень.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины смерть расследование
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