В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца: что известно

Вечером 14 января в Соломенском районе Киева местный житель обнаружил труп младенца в мусорном контейнере.

О жуткой находке по улице Героев Севастополя, 22 он сообщил в полицию около полуночи. Об этом пишет "Информатор".

По предварительной информации, мужчина перебирал бутылки в мусорном баке, где среди хлама увидел странный пакет. Развернув его, он и увидел тело ребенка.

В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца

К сожалению, младенец уже не подавал признаков жизни. Приехавшие на место медики ничем не смогли ему помочь.

Как отметили в полиции, труп новорожденного ребенка был с пуповиной. Его обнаружил бомж. Сейчас правоохранители выяснят все подробности жуткого инцидента.

Труп новорожденного ребенка был с пуповиной dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Киеве в одном из домов на улице Архитектора Вербицкого маленький ребенок погиб, захлебнувшись в ванной.

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