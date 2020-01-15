В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца: что известно

Вечером 14 января в Соломенском районе Киева местный житель обнаружил труп младенца в мусорном контейнере.
О жуткой находке по улице Героев Севастополя, 22 он сообщил в полицию около полуночи. Об этом пишет "Информатор".
По предварительной информации, мужчина перебирал бутылки в мусорном баке, где среди хлама увидел странный пакет. Развернув его, он и увидел тело ребенка.
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
К сожалению, младенец уже не подавал признаков жизни. Приехавшие на место медики ничем не смогли ему помочь.
Как отметили в полиции, труп новорожденного ребенка был с пуповиной. Его обнаружил бомж. Сейчас правоохранители выяснят все подробности жуткого инцидента.
Труп новорожденного ребенка был с пуповиной
dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Киеве в одном из домов на улице Архитектора Вербицкого маленький ребенок погиб, захлебнувшись в ванной.
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