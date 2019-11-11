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11 ноября • обновлено в 15:28
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/ Криминал

В Киеве в известном ТЦ обвалился потолок: видео с места ЧП

1.4т Читать материал на украинском

В центре Киева в одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок.

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТЦ "Глобус" обвалился потолок. Хорошо, что хоть не на посетителей", – говорится в посте.

В Киеве в известном ТЦ обвалился потолок

В Киеве в известном ТЦ обвалился потолок

Скриншот

Судя по видеозаписи, ЧП произошло в магазине с техникой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве охранник популярного ТЦ "Глобус" обматерил и угрожал подростку за танцы на "частной территории".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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