В Киеве в известном ТЦ обвалился потолок: видео с места ЧП

В центре Киева в одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок.
Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТЦ "Глобус" обвалился потолок. Хорошо, что хоть не на посетителей", – говорится в посте.
В Киеве в известном ТЦ обвалился потолок
Скриншот
Судя по видеозаписи, ЧП произошло в магазине с техникой.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве охранник популярного ТЦ "Глобус" обматерил и угрожал подростку за танцы на "частной территории".
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