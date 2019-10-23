В Оболонском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Метрополис" (улица Маршала Малиновского, 12а) восьмилетний мальчик упал с высоты второго этажа.

ЧП произошло во вторник, 22 октября, около 16:30, сообщили "Информатору" собственные источники в правоохранительных органах.

Так, женщина со своим сыном была в ТРЦ. В какой-то момент ребенок упал с высоты второго этажа.

В Киеве в известном ТРЦ ребенок упал с высоты второго этажа. Иллюстрация

Для оказания помощи очевидцы вызвали медиков. Пострадавший остался жив. Ребенка с травмами госпитализировали в Охматдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ночью 4 октября из окна высотного дома в Деснянском районе выпал школьник. Он погиб на месте до прибытия скорой помощи.

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