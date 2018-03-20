В Киеве в известном бизнес-центре нашли тело человека

В центре Киева в бизнес-центре ARENA City нашли тело женщины.

Умершая работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, которая находится в этом же здании на улице Большая Васильковская, сообщает "Информатор".

Событие произошло около 12:00. На место происшествия прибыли медики. Причиной смерти женщины называют сердечный приступ.

В центре Киева умерла женщина Информатор

В центре Киева умерла женщина Информатор

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Полиция Киева пока информацию не комментирует. Детали случившегося станут известны в ходе следствия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Киева нашли тело мужчины с перерезанным горлом.