В Киеве в Гидропарке мужчине выстрелили в лицо: детали ЧП

В ночь на воскресенье, 26 января, в Киеве в Днепровском районе на территории Гидропарка произошла стрельба, в результате которой один из участников конфликта получил ранение в лицо.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Информатор". Словесная перепалка разгорелась около 2:00. По словам очевидцев, там были трое мужчин кавказской внешности.

Один из собеседников достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в салатовый Lanos и скрылась. На место прибыли врачи и полиция. Был введен план "Перехват".

В Киеве в Гидропарке мужчине выстрелили в лицо Информатор

Медики диагностировали у мужчины ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали в больницу.

Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Однако в салоне был лишь водитель. Другие подробности пока не установлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Большой Васильковской произошла драка со стрельбой. Пострадали 6 человек.

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