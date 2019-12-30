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30 декабря • обновлено в 18:21
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Машину раздавило фурой: в Киеве в жутком ДТП погиб полицейский

4.5т
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В Киеве столкнулись грузовик и легковой автомобиль Mazda. В ДТП погиб полицейский, который находился за рулем иномарки, еще два человека пострадали.

Как пишет в Facebook журналист Влад Антонов, авария произошла 28 декабря на Надднепрянском шоссе.

По его информации, грузовик TATA снес отбойник и опрокинулся на Mazda, которая в этот момент двигалась в противоположном направлении.

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Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/dtpua

Действующий сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте аварии.

Также пострадали женщина-пассажир Mazda и водитель грузовика. Оба находятся в больнице.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/dtpua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/dtpua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/dtpua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/dtpua

Машину раздавило фурой: в Киеве в жутком ДТП погиб полицейский

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, начальник инспекции по паркованию Дмитрий Рахматуллин рассказал, как можно сократить количество масштабных ДТП и пробок в Киеве.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии ДТП полицейский Национальная полиция Украины ДТП смерть
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