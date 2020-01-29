В Киеве в час пик остановились трамваи: что случилось

В Киеве в среду утром, 29 января, внезапно приостановили движение трамваев.

По информации журналистов OBOZREVATEL, произошла авария на линии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за ЧП немало людей, которые спешили на работу, не могли вовремя добраться до места назначения. Жителей столицы очень возмутила такая ситуация.

В Киеве в час пик остановились трамваи

Также на странице Dtp.kiev.ua в Instagram сообщили о ДТП в центре города с участием легковушки и трамвая.

В Киеве в час пик остановились трамваи

В центре Киева произошло ДТП с участием легковушки и трамвая Dtp.kiev.ua

В Киеве в час пик остановились трамваи Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.

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