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29 января • обновлено в 10:10
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В Киеве в час пик остановились трамваи: что случилось

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В Киеве в среду утром, 29 января, внезапно приостановили движение трамваев.

По информации журналистов OBOZREVATEL, произошла авария на линии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за ЧП немало людей, которые спешили на работу, не могли вовремя добраться до места назначения. Жителей столицы очень возмутила такая ситуация.

В Киеве в час пик остановились трамваи

В Киеве в час пик остановились трамваи

Также на странице Dtp.kiev.ua в Instagram сообщили о ДТП в центре города с участием легковушки и трамвая.

Новости
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В Киеве в час пик остановились трамваи

В Киеве в час пик остановились трамваи

В центре Киева произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

В центре Киева произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

Dtp.kiev.ua

В Киеве в час пик остановились трамваи

В Киеве в час пик остановились трамваи

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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