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1 января • обновлено в 22:15
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Начали драку и стрельбу: в Киеве устроили масштабные разборки в Новый год. Видео

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В Киеве в новогоднюю ночь 1 января произошла драка со стрельбой.

Предварительно, в результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Не все умеют отдыхать нормально", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Информатор

По неофициальным данным, разборки начались около 4:30 неподалеку от станции метро "Лыбидская" – на улице Большая Васильковская.

Как писал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года-2020.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Стрельба в Киеве Новый год Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Новый Год-2020 стрельба видео
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