В Киеве трамвай сбил прокурора: первые подробности

В Киеве сотрудницу столичной прокуратуры сбил трамвай.

Как сообщает УНН, происшествие произошло 21 мая, пострадавшую госпитализировали.

"Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, из-за чего она не заметила приближения трамвая", – говорится в информации.

В результате столкновения женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу.

На данный момент правоохранители начали расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.

Трамвай в Киеве Delo.ua

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