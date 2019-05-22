В Киеве трамвай сбил прокурора: первые подробности

В Киеве сотрудницу столичной прокуратуры сбил трамвай.
Как сообщает УНН, происшествие произошло 21 мая, пострадавшую госпитализировали.
"Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, из-за чего она не заметила приближения трамвая", – говорится в информации.
В результате столкновения женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу.
На данный момент правоохранители начали расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.
Трамвай в Киеве
Delo.ua
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