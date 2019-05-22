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/Криминал

В Киеве трамвай сбил прокурора: первые подробности

6.3тЧитать материал на украинском

В Киеве сотрудницу столичной прокуратуры сбил трамвай.

Как сообщает УНН, происшествие произошло 21 мая, пострадавшую госпитализировали.

"Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, из-за чего она не заметила приближения трамвая", – говорится в информации.

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В результате столкновения женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу.

На данный момент правоохранители начали расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.

Трамвай в Киеве

Трамвай в Киеве

Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • У заместителя военного прокурора одесского гарнизона Романа Мрочко угнали элитный внедорожник.

  • В Мелитополе ГБР накрыло прокурора на крупной взятке.

  • Прокурора департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины разоблачили на взятке в размере 15 тысяч долларов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
трамвайпрокуратура КиеваДТП
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Питон Каа
Питон Каа
Все таки украинские реформы налицо - прокуроры пешком ходят...
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