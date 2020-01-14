В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Во вторник, 14 декабря, в Киеве на улице Новоконстантиновской произошло массовое ДТП.
По предварительной информации, Toyota на скорости влетела в пробку и собрала "паровоз" из шести автомобилей. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Крупная авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителями. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ВАЗ.
ДТП в Киеве
Коллаж
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Владимир Хоменко
Facebook\Владимир Хоменко
Ранее OBOZREVATEL писал, что "гонщик" на ВMW влетел в заправку и бензовоз в Киеве. ДТП произошло на проспекте Николая Бажана.
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