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В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

1.5т
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Во вторник, 14 декабря, в Киеве на улице Новоконстантиновской произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, Toyota на скорости влетела в пробку и собрала "паровоз" из шести автомобилей. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Крупная авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителями. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ВАЗ.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Коллаж

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Влад Антонов

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Влад Антонов

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Влад Антонов

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Влад Антонов

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Влад Антонов

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Влад Антонов

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Владимир Хоменко

В Киеве Toyota на скорости влетела в пробку: фото и видео "паровозика" из 6 авто

Facebook\Владимир Хоменко

Ранее OBOZREVATEL писал, что "гонщик" на ВMW влетел в заправку и бензовоз в Киеве. ДТП произошло на проспекте Николая Бажана.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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