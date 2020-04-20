В Киеве таксист зверски избил пассажира: прохожие снимали на видео

В Киеве водитель такси избил пассажира, который якобы отказался оплатить поездку.

Со слова таксиста, пассажир также не хотел покидать сало авто. Видео избиения в Facebook опубликовал "Киев Оперативный".

"Вот что будет с пассажирами, которые не будут рассчитываться за услуги такси и покидать авто", - говорится в сообщении.

Таксист избил пассажира

На записи показано, как таксист кулаками и ногами наносил удары по мужчине. После чего завалил его на землю и снова нанес несколько ударов. После того, как таксист заметил, что его снимают он попросил, чтобы прохлжие драки вызвали полицию..

Отметим, что инцидент произошел 19 апреля на Пасху.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину со скандалом выгнали из салона трамвая из-за того, что он оказался лишним пассажиром, но при этом отказывался выйти и буянил.

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