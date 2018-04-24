Поймали на горячем: в Киеве судья попался на взятке

В Киеве правоохранители задержали на получении части взятки в размере $1000 судью Голосеевского районного суда. Чиновник за деньги обещал вынести "нужное" решение.

Мужчина занимался вымогательством совместно со своим экс-коллегой, судьей в отставке, сообщили в пресс-службе НАБУ на официальном сайте

"Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца про возобновление его на работе и выплату ему компенсации в размере 1,5 млн гривен", ― сообщили в агентстве.

НАБУ

НАБУ

По словам правоохранителей, судья оценил свои услуги в $8000, которые передавались ему тремя траншами.

"В момент передачи последней части неправомерного вознаграждения его и поймали на горячем", ― отметили в ведомстве.

Обоим правонарушителям объявлено подозрение в ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Как писал "Обозреватель", в Николаеве за копеечный штраф отпустили экс-начальника налоговой инспекции, которого задержали на взятке в 240 тыс. грн.