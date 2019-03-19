Облил зеленкой и сбежал: в Киеве напали на главу суда

В Киеве неизвестный облил зеленкой главу Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Нападение произошло утром, 19 марта, возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Соломенском районе. Как отметили в пресс-службе комиссии, Усатый должен был принимать участие в процедуре квалификационного оценивания.

Пострадавший рассказал полицейским, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, облил его зеленкой и убежал.

"Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и ищут злоумышленника", – отметили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Виталий Усатый

В соответствии с декларацией за 2017 год на Виталия Усатого оформлена квартира площадью 98 м кв. в Харькове, частный дом 56 квадратов в Харьковской области, два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, а также легковой автомобиль Skoda Octavia 2013 года выпуска.

Нападение на судью в Киеве Полиция Киева

Нападение на судью в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обстреляли здание Голосеевского районного суда. Работники связывают происшествие с профессиональной деятельностью.

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