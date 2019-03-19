|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Облил зеленкой и сбежал: в Киеве напали на главу суда

Читать материал на украинском

В Киеве неизвестный облил зеленкой главу Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Нападение произошло утром, 19 марта, возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Соломенском районе. Как отметили в пресс-службе комиссии, Усатый должен был принимать участие в процедуре квалификационного оценивания.

Пострадавший рассказал полицейским, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, облил его зеленкой и убежал.

Новости
В Украине облили зеленкой известного фаната "русского мира": фото

"Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и ищут злоумышленника", – отметили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Виталий Усатый

Виталий Усатый

Новости
Под Одессой повесился 8-летний ребенок: что случилось

В соответствии с декларацией за 2017 год на Виталия Усатого оформлена квартира площадью 98 м кв. в Харькове, частный дом 56 квадратов в Харьковской области, два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, а также легковой автомобиль Skoda Octavia 2013 года выпуска.

Нападение на судью в Киеве

Нападение на судью в Киеве

Полиция Киева

Нападение на судью в Киеве

Нападение на судью в Киеве

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обстреляли здание Голосеевского районного суда. Работники связывают происшествие с профессиональной деятельностью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения